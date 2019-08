Bundeskanzlerin Merkel hat den Ungarn für die Unterstützung bei der Öffnung der Grenzen 1989 gedankt. Aus dem paneuropäischen Picknick sei die größte Massenflucht aus der DDR geworden, sagte Merkel im ungarischen Sopron bei einem Festakt zum 30-jährigen Jubiläum des historischen Tags. Am 19. August 1989 konnten mehr als 600 DDR-Bürger über die kurzzeitig geöffnete Grenze fliehen.

Ungarische Grenzbeamte griffen damals nicht ein. Das Geschehen war Vorbote zum Fall der Mauer.

Sopron an Beispiel für Europa?

Merkel betonte, Sopron sei ein Beispiel dafür, was Europäer erreichen könnten, wenn sie für ihre unteilbaren Werte mutig einstünden. In Anwesenheit von Ungarns Regierungschef Orban mahnte sie die Kompromissfähigkeit der EU-Staaten in strittigen Fragen an. Orban erwiderte, der Gedanke an die deutsche Wiedervereinigung sei in Ungarn mehr unterstützt worden als in Deutschland. Im Übrigen solle Europas Einheit nie als vollendet betrachtet werden. Vielmehr müsse sie stets neu erschaffen werden, unterstrich Orban.



Der ungarische Politologe Zoltàn Kiszelly sagte im Deutschlandfunk, es gebe zwar Probleme zwischen Ungarn in Deutschland. Insgesamt herrsche das Verbindende zwischen den beiden Ländern aber vor. Auch die deutsche Öffentlichkeit sei sich dessen bewusst, welchen Beitrag Ungarn zur deutschen Einheit geleistet habe.