Gesandte Nord- und Südkoreas haben weitere Vorbereitungen für einen dritten Gipfel von Staatschef Kim und Präsident Moon getroffen.

Unterhändler beider Seiten kamen dazu im Grenzdorf Panmunjom zusammen. Die Begegnung der Politiker findet wahrscheinlich in diesem oder im nächsten Monat in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt.



Im Juni hatte es eine Unterredung zwischen Kim und US-Präsident Trump in Singapur gegeben. Dabei war beschlossen worden, auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas hinzuarbeiten. Konkrete Vereinbarungen wurden bislang allerdings nicht ausgehandelt.