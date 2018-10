In Kasachstan ist es nach dem Start einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS zu einer schwerwiegenden Panne gekommen. Nach bisherigen Berichten fielen die Triebwerke aus.

An Bord der angedockten Kapsel waren ein russischer und ein amerikanischer Astronaut. Sie mussten in Kasachstan notlanden, was auch gelang. Den Angaben zufolge haben beide Männer den Zwischenfall überlebt, es besteht Kontakt zu ihnen. Die Such- und Rettungsdienste sind unterwegs zum Ort der Landung.



Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti meldet, alle bemannten Raumflüge würden jetzt zunächst gestoppt. Die beiden notgelandeten Astronauten sollten auf der Internationalen Raumstation das Team um den Deutschen Alexander Gerst vervollständigen. Er hatte vor gut einer Woche das Kommando auf der ISS übernommen.