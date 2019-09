Bei der Trauerfeier für den früheren französischen Präsidenten Chirac ist es zu einer protokollarischen Panne gekommen.

Der für Altkanzler Schröder vorgesehene Platz blieb leer. Nach Angaben des Elysée-Palastes gab es ein Missverständnis. Für Schröder sei sowohl ein Platz bei dem Trauergottesdienst in der Pariser Kirche Saint-Sulpice als auch bei einem anschließenden Mittagessen mit Staatschef Macron reserviert gewesen. Schröders Büro hatte zuvor allerdings mitgeteilt, dessen Wunsch nach Teilnahme sei von französischer Seite abgelehnt worden. Der frühere Bundeskanzler gilt als einer der wichtigsten Weggefährten Chiracs. Der SPD-Politiker hatte Chirac nach seinem Tod als "Freund" bezeichnet, den er "persönlich sehr geschätzt" habe.

Geteiltes Medienecho

Der französische Fernsehsender LCI sprach von einem "Misston" bei den Trauerfeiern für Chirac. Die Zeitung "Le Figaro" nannte den Vorgang einen "Schnitzer" und verwies auf das angespannte Verhältnis zwischen Paris und Berlin. "Seit Chirac und Schröder sind die Beziehungen zwischen Paris und Berlin nicht mehr von der gleichen Nähe und dem Einverständnis geprägt, das Fortschritte in Europa erlaubt", kommentierte das Blatt.



Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war von 1995 bis 2007 französischer Präsident, Schröder von 1998 bis 2005 deutscher Bundeskanzler. Die beiden Politiker arbeiteten in verschiedenen Fragen eng zusammen; unter anderem lehnten Schröder und Chirac im Jahr 2003 eine Beteiligung am US-geführten Kriegseinsatz im Irak ab.