Eineinhalb Wochen nach der Panne bei der Präsidentschafts-Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Iowa ist deren Regionalvorsitzender zurückgetreten.

Der Politiker Price erklärte per Brief, er übernehme die volle Verantwortung für die Probleme bei der Übermittlung der Wählerstimmen. Er wolle es der Partei mit seinem Rücktritt erleichtern, nun wieder nach vorne zu schauen.



Das Ergebnis der Vorwahl konnte wegen einer fehlerhaften Software zur Übermittlung der Stimmen aus den Wahlbezirken erst Tage später bekanntgegeben werden. Es siegte in Iowa der frühere Bürgermeister Buttigieg knapp vor dem Senator Sanders. Bei der zweiten Vorwahl am Dienstag in New Hampshire lagen die beiden in umgekehrter Reihenfolge vorne.