Dem Bundespräsidialamt ist bei einem Telegramm von Bundespräsident Steinmeier an die iranische Staatsführung ein Fehler unterlaufen.

Eine Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Pressebericht. Steinmeier hatte sich entschieden, in diesem Jahr keine Glückwünsche zum iranischen Nationalfeiertag übermitteln. Als Grund wurde die dortige angespannte politische Situation genannt.



Durch einen Fehler sei der bereits vorbereitete Text aber ohne Billigung des Bundespräsidenten am 5. Februar zugestellt worden.



Der deutsche Botschafter in Teheran habe die iranische Seite inzwischen über das Versehen informiert.