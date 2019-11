Die Ferienfluggesellschaften Tuifly und Sunexpress haben Entwarnung gegeben für von ihnen eingesetzte Maschinen des Herstellers Boeing.

Ein Tui-Sprecher und eine Vertreterin der Lufthansa-Tochter Sunexpress teilten mit, alle Flugzeuge des Typs 737 NG seien vorsorglich überprüft worden. Es seien keine Auffälligkeiten entdeckt worden. Hintergrund für die Überprüfungen waren Haarrisse, die die australische Fluggesellschaft Qantas bei drei Maschinen der gleichen Baureihe gefunden hatte. Die Risse lagen an einer Stelle, an der die Tragflächen am Rumpf befestigt sind. Die betroffenen Maschinen seien aus dem Verkehr gezogen worden, hieß es.



Die Boeing 737 NG ist das Vorgängermodell der MAX-Reihe, die seit Mitte März wegen zweier Abstürze im Flugverkehr nicht mehr eingesetzt werden darf. Bei den Abstürzen waren 346 Menschen ums Leben gekommen.