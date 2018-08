"Conference of trees - Kommunikation der Bäume" heißt ein Projekt des Musikers, DJs und Produzenten Hendrik Weber - besser bekannt als Pantha Du Prince -, das er zusammen mit dem norwegischen Percussion Ensemble "The Bell Laboratory" beim Kampnagel Sommerfestival in Hamburg aufführt. Mit Hilfe von field recordings, elektronischen Sounds und Beats, aber auch akustischen, teilweise selbst gebastelten Instrumenten versucht Pantha du Prince die Zuhörenden in eine Klangwelt der Bäume zu entführen: "Ich muss nicht mit Mikro durch den Wald gehen, um im Wald zu sein", sagte der Musiker im Corsogespräch.

Musiker und Produzent Hendrik Weber alias Pantha du PrinceDie Verbindung von Digitalem und Analogem sei für ihn dabei gar keine besondere Herausforderung: Ihm sei es letztlich nicht wichtig, mit welchen Klangerzeugern er ein Projekt entwickle und gestalte, sondern "mit welcher Idee gespielt wird".

Auch die Frage, ob er nun House- oder Techno-Musiker sei und auf welche musikalischen Stilistiken er außerdem zurückgreife, interessiert ihn weniger. Er sei grundsätzlich Künstler, der Erfahrungen entwerfe und zur Verfügung stelle. "Ich möchte einen möglichst freien Raum einnehmen", erläuterte Hendrik Weber.

