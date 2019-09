Die Volksrepublik China feiert heute ihren 70. Gründungstag.

Auf dem "Platz des himmlischen Friedens" in der Hauptstadt Peking ist eine Militärparade geplant. Dabei sollen 15.000 Soldaten sowie hunderte Flugzeuge und 580 Waffensysteme präsentiert werden. Erwartet wird eine Rede von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er hatte gestern in einer Ansprache versichert, dass Hongkong weiter seinen Sonderstatus behält.



Die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone hat für den heutigen Nationalfeiertag weitere Proteste angekündigt. Ein geplanter Marsch durch die Stadt wurde allerdings von den Behörden verboten.