Ukrainische Soldaten kehren nach britischer Panzerausbildung zurück. (Andrew Matthews/PA Wire/dpa)

Wie Verteidigungsminister Wallace in London mitteilte, befinden sich die Soldaten bereits auf dem Rückweg in die Ukraine. Dort sollen sie an der Front eingesetzt werden. Wallace sagte, die Soldaten kehrten besser ausgerüstet, aber nicht weniger gefährdet in ihre Heimat zurück.

Großbritannien hatte als erstes Land die Lieferung moderner Kampfpanzer an die Ukraine in Aussicht gestellt. 14 Panzer vom Typ Challenger 2 sollen bis zum Frühjahr übergeben werden.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.