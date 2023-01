Der Motown-Sänger und Songschreiber Barrett Strong (dpa-news/Louis Lanzano)

Wie das Motown-Museum in Detroit mitteilte, starb der Musiker im Alter von 81 Jahren. Der Gründer des bekannten Musiklabels, Berry Gordy, würdigte Strong als großartigen Sänger und Klavierspieler. Der 1941 in Mississippi geborene Musiker wurde mit Liedern wie "Money (That´s what I want)", "Papa was a Rolling Stone", "I Heard It Through The Grapevine", "Wherever I Lay My Hat", "Smiling Faces Sometimes" oder "I Can’t Get Next To You" weltberühmt. "Money" sang er selbst, die anderen Hits schrieb er für Stars wie Marvin Gaye oder "The Temptations".