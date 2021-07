Als Folge der Corona-Krise werden bei der Meyer-Werft in Papenburg 450 Arbeitsplätze abgebaut.

Darauf einigten sich Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall unter Vermittlung des früheren niedersächsischen Finanzministers Schneider. Die Werft hatte wegen des Stillstands in der Kreuzfahrtbranche 40 Prozent weniger Arbeit und muss 1,2 Milliarden Euro einsparen.



Geschäftsführer Meyer sagte, die Vereinbarung sei eine gute Chance für einen Neuanfang. Nach seinen Angaben baut die Meyer-Werft zusammen mit der Rostocker Tochter Neptun an zwei neuen Tankschiffen für die Bundeswehr. In Aussicht stehe auch ein Auftrag über den Bau eines Residenzschiffes mit mehr als 130 Wohnungen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.