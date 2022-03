Papierindustrie ist lieferfähig (Patrick Pleul/picture alliance/ZB/dpa)

Der GKV-Spitzenverband hatte auf mögliche praktische Probleme bei der Umsetzung einer Impfpflicht hingewiesen und dabei auch einen akuten Papiermangel in Europa angeführt. Vonseiten der Papierindustrie in Deutschland hieß es dazu, man sei lieferfähig. Es gebe allein in der Bundesrepublik elf Fabriken, die Büro- und Verwaltungspapiere herstellten. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums sagte ebenfalls, über einen akuten Papiermangel lägen ihm keine Erkenntnisse vor.

Der GKV-Spitzenverband hatte erklärt, es fehle Material, um 60 Millionen Betroffene schriftlich über eine Impfpflicht zu informieren. Später stellte der Verband klar , dass man sich damit keinesfalls gegen eine Impfpflicht ausgesprochen habe.

