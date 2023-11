Bodo Ramelow (r., Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, und Georg Maier (l.,SPD), Innenminister von Thüringen, (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Das sei keine Bagatelle gewesen, sagte Thüringens Innenminister Maier von der SPD. Es sei ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft und deren Werte. Wer so etwas tue, habe seinen Schutzstatus in Deutschland "verwirkt", führte der SPD-Politiker aus. Nach seinen Worten handelt es sich bei beiden Tätern um Asylbewerber aus Libyen. Man müsse davon ausgehen, dass die Synagoge gezielt angesteuert worden sei. Ähnlich hatte sich Ministerpräsident Ramelow geäußert. Der Linke-Politiker sieht eine rote Linie überschritten. Wer Hand an Synagogen, Kirchen, Moscheen lege, könne keinen Schutz geltend machen. Denn er verstoße gegen die Schutzregeln zur Religionsfreiheit in Deutschland.

In Erfurt wurden in der Nacht zum Sonntag vor der Neuen Synagoge Zettel angezündet. Nach Angaben von Thüringens Staatskanzlei hatten Menschen auf den Schreiben ihre Solidarität mit Israel bekundet. Die Polizei nahm demnach zwei betrunkene Männer aus Libyen vorübergehend fest, sie kamen aber wieder frei. Laut Polizei waren sie 22 und 25 Jahre alt. Es sei niemand verletzt worden, an den Treppenstufen der Synagoge seien leichte Verrußungen entstanden, hieß es.

