Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, in der Familie wieder mehr miteinander zu reden - und zwar ohne Handy.

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche sagte vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom, das sei eine Aufgabe für heute. Franziskus meinte wörtlich: "Und ich frage mich, du, in deiner Familie, bist du in der Lage zu kommunizieren? Oder bist du wie diese jungen Leute am Tisch, jeder mit seinem Handy, die chatten?" Darum müsse man die Kommunikation in der Familie wieder aufnehmen: die Eltern mit ihren Kindern, mit den Großeltern, aber auch die Geschwister untereinander. Hier könne die Heilige Familie ein Vorbild sein.



Der 29. Dezember ist dieses Jahr der "Tag der Heiligen Familie". Er fällt immer auf den ersten Sonntag nach Heiligabend. Ist der 25. Dezember ein Sonntag, fällt er auf den 30.12.