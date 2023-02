Papst Franziskus kommt zur Messe im John Garang Mausoleum in Juba an, der Hauptstadt des Südsudans. (AP / dpa / Gregorio Borgia)

Im Südsudan herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Nach Angaben der Vereinten Nationen hungern zwei Drittel der Bevölkerung und sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen. Millionen Menschen wurden vertrieben. 2011 hatte das Land die Unabhängigkeit vom Sudan erlangt. Mit Blick auf die schwierige Sicherheitslage im Südsudan verlangte Franziskus die konsequente Eindämmung illegaler Waffenimporte sowie Schutz für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und für Seelsorger. Die UNO-Sonderbeauftragte für den Südsudan, Sara Beysolow Nyanti, nannte den Südsudan einen "der gefährlichsten Orte für Helfer" weltweit.

Deutliche Worte an die Herrschenden

Zu Beginn seiner Afrikareise hatte der Papst die Demokratische Republik Kongo besucht. Dort hatten mehr als eine Million Menschen eine Messe in der Hauptstadt Kinshasa verfolgt. Auch dort hatte Franziskus zum Frieden aufgerufen. Zudem prangerte er Korruption an und verlangte von Präsident Felix Tshisekedi eine "freie, transparente und glaubwürdige" Abstimmung bei den Wahlen im kommenden Dezember. Tshisekedis Wahlsieg von 2018 wird vielfach angezweifelt.

Beobachter werten die Reise des Papstes als Erfolg. Er habe die Menschen erreicht und deutliche Worte an die politischen Führer gerichtet - und von ihnen auch Zusagen erhalten. So kündigte Südsudans Präsident Salva Kiir Mayardit an, wieder Friedensgespräche mit den Rebellen aufzunehmen. Zudem sei es Franziskus gelungen, die internationale Aufmerksamkeit auf die beiden von Bürgerkriegen verwüsteten Länder zu lenken.

Franziskus: "Hände weg von Afrika!"

Der Papst nahm auch die Handelspartner der afrikanischen Länder in die Pflicht. Gegenüber Diplomaten im Kongo verurteilte er einen "neuen Kolonialismus", der Afrika vor allem als Reservoir von Rohstoffen sehe: "Hände weg von Afrika!", forderte Franziskus. Die Erstickung Afrikas müsse aufhören: "Es ist kein Bergwerk, das ausgebeutet, und kein Boden, der zur Plünderung freigegeben ist."

Als Schattenseite der Wirtschaft verurteilte er die "Geißel der Kinderarbeit" und die "Sklavenarbeit in den Minen". Nachdrücklich verlangte der Papst Schutz und Respekt für Frauen und Mädchen. Frauen seien "der Schlüssel zur Umgestaltung des Landes" und brauchten entsprechende Chancen. Zugleich ermahnte der Papst den eigenen Klerus. Es sei "skandalös", wenn Priester oder Ordensleute mit der Verwaltung der eigenen Finanzen und Geschäften zum eigenen Vorteil beschäftigt seien, statt dem Evangelium zu dienten.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.