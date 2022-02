Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Er habe in der Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer sei sein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in seinen Amtszeiten geschehen sein, betonte er. Zugleich wies der frühere Erzbischof von München und Freising konkrete Vorwürfe aus dem Münchner Missbrauchsgutachten zurück. In der Untersuchung wird ihm Fehlverhalten in vier Fällen vorgeworfen. Die Gutachter gehen davon aus, dass er in seiner Zeit als Münchner Erzbischof Priester wieder in der Seelsorge einsetzte, obwohl diese Kinder missbraucht hatten.

Dem Gutachten zufolge wurden in dem katholischen Bistum zwischen 1945 und 2019 fast 500 Kinder und Jugendliche von Priestern, Diakonen oder anderen Mitarbeitern der Kirche sexuell missbraucht.

