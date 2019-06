Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner dreitägigen Rumänien-Reise die Minderheit der Roma um Vergebung für historisches Unrecht gebeten.

An derem großen Leid sei auch die Katholische Kirche nicht unbeteiligt, sagte der Papst bei einem Treffen mit Roma-Vertretern in der siebenbürgischen Kleinstadt Blaj. Im Namen der Kirche bitte er um Vergebung, dass die Roma im Laufe der Geschichte diskriminiert und misshandelt worden seien.



Zuvor hatte Franziskus in Blaj sieben griechisch-katholische Bischöfe seliggesprochen. Die Männer waren unter kommunistischer Herrschaft verfolgt und zu Tode gefoltert worden, weil sie sich weigerten, zum orthodoxen Mehrheitsglauben zu konvertieren. Franziskus warnte in seiner Predigt vor neuen Ideologien, die die Personenwürde, das Leben und die Familie verachteten.