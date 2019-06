Papst-Besuch in Rumänien

Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner dreitägigen Rumänien-Reise sieben griechisch-katholische Bischöfe seliggesprochen.

Die Männer waren unter kommunistischer Herrschaft verfolgt worden und in Gefängnissen gestorben. Franziskus warnte in seiner Predigt in der siebenbürgischen Kleinstadt Blaj vor neuen Ideologien, die die Personenwürde, das Leben und die Familie verachteten.