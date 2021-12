Papst Franziskus bei seiner Ankunft am Flughafen von Athen am 4.12.2021. (AFP / ARIS MESSINIS)

In einem Flüchtlingslager in Mytilini sprach Franziskus mit zwei Familien. Bereits 2016 war der Papst auf Lesbos. Damals nahm er drei muslimische Familien aus Syrien aus dem inzwischen abgebrannten Lager Moria mit in den Vatikan.

Der Papst war gestern nach Athen gereist. Bei einer Rede im Präsidentenpalast würdigte er die Errungenschaften der Demokratie, die in Griechenland entstanden sei. Zudem bat Franziskus bei einem Treffen mit der Führungsspitze der orthodoxen Kirche um Vergebung für Fehler der Vergangenheit.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.