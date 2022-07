Kanada-Besuch

Papst Franziskus trägt einen indigenen Kopfschmuck während eines Treffens mit indigenen Gemeinschaften. Papst Franziskus hat die Ureinwohner Kanadas um Vergebung für die einst von Kirchenvertretern begangenen Vergehen an indigenen Kindern gebeten. (AP/dpa-Bildfunk/Nathan Denette/The Canadian Press)

Geplant ist zunächst eine Messe in einem Football-Stadion in Edmonton in der Provinz Alberta. Dazu werden Tausende Besucher erwartet. Außerdem soll das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche einen für Katholiken und Indigene bedeutsamen See segnen.

Gestern hatte Papst Franziskus die Indigenen in Kanada um Vergebung für die einst von Kirchenvertretern begangenen Vergehen gebeten. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden in Kanada über Jahrzehnte hinweg geschätzt rund 150.000 indigene Kinder ihren Familien entrissen und in von der Kirche geführten Internaten untergebracht. In den Schulen fielen viele Kinder sexualisierter Gewalt, Hunger und Krankheiten zum Opfer. Hunderte starben.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.