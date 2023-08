Papst Franziskus in Lissabon ( Gregorio Borgia/AP/dpa)

Er sprach dort mit Jugendlichen sowie den Leitern von Hilfsinitiativen und würdigte ihr Engagement. Wahrer Dienst an den Mitmenschen müsse mit konkreten Gesten geschehen, die eine Wirkung hätten, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Zuvor hatte Franziskus jungen Menschen, die zum Weltjugendtag nach Lissabon gereist sind, die Beichte abgenommen. Am Abend will er an einer Kreuzwegprozession teilnehmen.

