Afrika-Reise

Der Besuch sollte ursprünglich bereits im vergangenen Juli stattfinden, musste aber wegen gesundheitlicher Probleme des Papstes verschoben werden. Morgen will das Oberhaupt der katholischen Kirche in Kinshasa mit Opfern der Gewalt im Ost-Kongo zusammentreffen. Dort kämpfen seit Jahrzehnten zahlreiche Milizen und die Regierung um Macht und Kontrolle über die Rohstoffvorkommen in der Region.

Der Kongo gehört laut Angaben des Vatikan zu den Ländern mit den meisten Katholiken. Statistiken zufolge sind mehr als 52 Millionen und damit rund die Hälfte der Kongolesen katholisch. Am Freitag will der Papst in den Südsudan weiterreisen.

