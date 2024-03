Blick auf den Petersdom in der Vatikanstadt. (picture alliance / Andreas Gillner / Andreas Gillner)

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche begrüßte Scholz im Apostolischen Palast. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gegangen sein. Im Anschluss war ein Treffen des Kanzlers mit Kardinalstaatssekretär Parolin geplant.

Gestern war Scholz bei seinem zweitägigen Besuch in Rom mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella zusammengekommen. Der SPD-Politiker nimmt am Mittag in der Hauptstadt auch am Parteikongress der Europäischen Sozialdemokraten teil, bei dem der Spitzenkandidat für die anstehende Europawahl bestimmt werden soll. Einziger Kandidat ist der derzeitige EU-Arbeitskommissar Schmit aus Luxemburg.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.