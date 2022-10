60. Jahrestag des Zweiten Vatikanischen Konzils (Alessandra Tarantino/AP/dpa)

Das Oberhaupt der Katholiken forderte in der Predigt, dass die Polarisierungen in seiner Kirche aufhören müssten, etwa zwischen Progressiven und Konservativen. Am 11. Oktober 1962 hatte Papst Johannes XXIII. das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Zu den Veränderungen und Erneuerungen der Bischofsversammlung gehörten etwa, dass Messen statt auf Latein in den jeweiligen Landessprachen gehalten werden konnten.

