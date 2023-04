Ostermontag

Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom (AFP / ANDREAS SOLARO)

Dabei erinnerte er an das vor 25 Jahren unterzeichnete Karfreitagsabkommen, das die Gewalt in Nordirland weitgehend beendete. Er äußerte die Hoffrnung, dass das Abkommen zum Nutzen der Menschen in ganz Irland beitragen könne. - Das Karfreitagsabkommen von 1998 zwischen den pro-britischen und den irisch-republikanischen Gruppierungen war von den USA vermittelt worden.

In der kommenden Woche wird US-Präsident Biden in Belfast erwartet.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.