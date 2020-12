Papst Franziskus hat im Petersdom die Christmette gefeiert.

Pandemiebedingt nahmen an der Messe statt der sonst rund 7.000 Besucher in diesem Jahr nur rund 200 teil. Zudem war der Gottesdienst wegen der in Italien derzeit geltenden Sperrstunde in den Abend vorverlegt worden.



In seiner Predigt rief das katholische Kirchenoberhaupt die Menschen zu neuem Selbstbewusstsein auf. Zu wissen, "ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes zu sein", sei das "unzerstörbare Innerste unserer Hoffnung - der glühende Kern, der das Leben aufrechterhält". Weiter betonte Franziskus, die Zeit der Menschen sei nicht dazu da, "sich selbst zu bemitleiden, sondern um die Tränen derer zu trösten, die leiden".

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.