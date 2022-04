Papst Franziskus fährt mit dem Papamobil an jubelnden Gläubigen vorbei. (picture alliance/dpa)

In Floriana, einem Vorort der Hauptstadt Valetta, rief er zum Gebet für Frieden in der Ukraine auf. Das stehe - so wörtlich - in einem "sakrilegischen Krieg".

Kritische Worte formulierte der Papst in seiner Predigt mit Blick auf die katholische Kirche. Er sprach von einem "Wurm der Heuchelei", der sich einschleichen könne. Menschen gäben vor, gut und anständig zu sein - und seien nur auf die Fehler anderer als auf die eigenen bedacht.

Im Anschluss an die Freiluftmesse will Franziskus Migranten in einem katholischen Flüchtlingszentrum auf Malta besuchen.

