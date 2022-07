Papst Franziskus kommt im Commonwealth Stadion im kanadischen Edmonton an. (IMAGO/ZUMA Press/Nathan Denette)

Bei dem Gottesdienst im Stadion der westkanadischen Stadt Edmonton betete Franziskus in seiner Predigt dafür, dass sich die Geschichte der Gewalt an den Ureinwohnern für niemanden wiederhole. Hauptanliegen des mehrtägigen Papst-Besuches war die Bitte um Vergebung für die Vergehen katholischer Bediensteter an indigenen Kindern in kanadischen Internaten. Mehrere Vertreter von Ureinwohner-Organisationen waren Ende März in den Vatikan gereist, wo Franziskus bereits im Namen der Kirche um Entschuldigung bat. Einige Gruppen fordern allerdings weiterhin den Zugang zu den Archiven der Kirche, in denen Dokumente über die Internate liegen.

