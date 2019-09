In Madagaskar hat Papst Franziskus bei einem Gottesdienst die Jugend des Landes zum Einsatz für die Gemeinschaft aufgerufen.

Durch die Jugend komme die Zukunft nach Madagaskar und in die Kirche, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in der Hauptstadt Antananarivo. Er sei falsch, zu glauben, junge Menschen könnten nichts ändern.



Zuvor hatte Franziskus bei einem Treffen mit Regierungsvertretern Korruption und Umweltzerstörung in Madagaskar kritisiert. Dies gefährde die Zukunft des Landes. Zudem forderte der Papst eine gerechtere Verteilung der Einkommen und Unterstützung insbesondere für mittellose Bevölkerungsschichten.