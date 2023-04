Papst Franziskus spricht bei seinem Ungarn-Besuch zu zehntausend Jugendlichen. (AFP/Attila Kisbenedek)

Dazu werden tausende Menschen erwartet. Gestern hatte es ebenfalls in Budapest eine Jugendbegegnung mit dem Pontifex gegeben. Dabei rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die rund 10.000 Anwesenden auf, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. Auch wenn man in Frieden und Komfort lebe, dürfe man nicht vergessen, dass ganz in der Nähe Krieg und Leid an der Tagesordnung seien, betonte der Papst mit Blick auf die Situation in der Ukraine.

Zuvor hatte Papst Franziskus bereits das Engagement der katholischen Kirche in Ungarn gewürdigt. Diese habe sich bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine großherzig gezeigt, erklärte der Papst bei einem Besuch der Elisabethkirche in Budapest. Dort war Franziskus unter anderem mit Flüchtlingen und Vertretern von Hilfsorganisationen zusammengekommen.

