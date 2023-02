Nach der Demokratischen Republik Kongo steht nun der Südsudan auf dem Reiseplan des Papstes. (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Das 86-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche soll wird am Nachmittag in der Hauptstadt Juba erwartet. Erste Station seiner Afrikareise war die Demokratischen Republik Kongo. Bei einem Treffen mit zehntausenden Jugendlichen in Kinshasa hatte er gestern dazu aufgerufen, die Zukunft des Landes in die Hand zu nehmen.

