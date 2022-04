Papst Franziskus wurde während seiner Maltareise umjubelt, zum Abschluss besuchte er ein Aufnahmezentrum für Migranten. (picture alliance/dpa)

Er hoffe, dass Malta diejenigen, die an seinen Küsten landeten, immer so behandeln werde, dass es für sie wirklich ein sicherer Hafen sei, sagte Franziskus. Die Grundrechte geflüchteter Menschen würden oft verletzt, leider manchmal mit der Komplizenschaft der zuständigen Behörden, kritisierte das Oberhaupt der katholischen Kirche unter dem Beifall anwesender Migranten. Malta wird von Hilfsorganisationen immer wieder kritisiert, weil sich der Inselstaat weigert, Rettungsschiffe anlegen zu lassen.

Zuvor hatte Franziskus in einem Vorort der Hauptstadt Valletta eine Freiluftmesse mit mehr als 12.000 Gläubigen gefeiert. Dabei rief er zum Gebet für Frieden in der Ukraine auf. Das Land stehe – so wörtlich – in einem „sakrilegischen Krieg“.

