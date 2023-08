Zum Besuch des Papstes in Fátima sind mehrere hunderttausend Menschen gekommen. (dpa / AP / Francisco Seco)

Der Papst reiste mit einem Hubschrauber vom Weltjugendtag in Lissabon an. Gemeinsam mit den Gläubigen sprach er das traditionelle Rosenkranzgebet. In einer kurzen Ansprache sagte Franziskus, er wolle eine Kirche, die für alle offen sei. Anschließend flog der Papst zurück nach Lissabon, wo er am Abend und morgen an weiteren Gottesdiensten des Weltjugendtages teilnimmt.

Fatima ist einer der größten Wallfahrtsorte der Welt. Nach der Überlieferung soll dort 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern erschienen sein.

