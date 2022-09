Kasachstan

Papst Franziskus nimmt am Treffen von Religionsvertretern weltweit in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan teil. (imago-images / Zuma Wire / Giuseppe Lami)

Er will in der Hauptstadt Nur-Sultan am Weltkongress der Religionen teilnehmen, der morgen und übermorgen abgehalten wird. Rund 100 Delegationen aus 50 Ländern haben sich zu dem interreligiösen Friedenstreffen angekündigt. Die kasachische Regierung lädt seit 2003 alle drei Jahre zu dem Kongress ein, auch als Reaktion auf den islamistischen Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA.

Papst Franziskus will auch politische Vertreter zu Gesprächen treffen. Außerdem ist ein Gottesdienst geplant, zu der etwa 3.000 Pilger erwartet werden. Ein ursprünglich geplantes Treffen mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. findet nicht statt. Kyrill hatte sein Kommen Ende August abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.