Papst Franziskus hat sich persönlich in die Reformdebatte der katholischen Kirche in Deutschland eingeschaltet.

In einem 28-seitigen Brief lobte der Papst die Bemühungen der deutschen Katholiken zum geplanten Prozess. Sie dürften sich durch den zunehmenden Verfall des Glaubens auch in traditionell katholischen Gebieten nicht entmutigen lassen. Franziskus rief außerdem zu großer Offenheit gegenüber nichtglaubenden sowie Menschen am Rande der Gesellschaft auf. Zu konkreten Streitfragen wie etwa der Priesterweihe für verheiratete Männer äußerte sich das Kirchenoberhaupt nicht.



Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken werteten den Brief als Zeichen der Ermutigung. Man sehe sich eingeladen, den angestoßenen Prozess weiter zu gehen, erklärten der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und ZdK-Präsident Sternberg in Bonn.



Nach intensivem Ringen hatten die deutschen Bischöfe im März einen Reformkurs beschlossen, um damit unter anderem auf den Missbrauchsskandal und den Vertrauensverlust zu reagieren. Bei dem Prozess soll es um Themen wie Macht, Sexualmoral und die Lebensform der Priester gehen.