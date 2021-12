Papst Franziskus spricht den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" (Gregorio Borgia/AP/dpa)

Er forderte dazu auf, "den Schrei der Kinder" aus dem Kriegsland zu hören. Im Jemen spiele sich seit Jahren eine "ungeheure, von allen vergessene Tragödie" in aller Stille ab. Jeden Tag müssten in dem Land auf der arabischen Halbinsel Menschen sterben, betonte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Zehntausende Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet, Millionen mussten fliehen. Mehr als 80 Prozent der rund 30 Millionen Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Der Papst erinnerte auch an andere größere Konfliktherde auf der Welt. So solle man ebenfalls den "Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung der Brüder und Schwestern" in Syrien hören. Not und Entbehrung, Gewalt und Angst gebe es zudem im Libanon, in Afghanistan, Myanmar, der Ukraine oder in der Sahelzone. Franziskus sprach ebenso die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern. Wörtlich sagte er: "Vergessen wir nicht Betlehem, den Ort, an dem Jesus das Licht der Welt erblickte."

Mehr Dialogbereitschaft gefordert

Franziskus forderte mehr Dialogbereitschaft. Es gebe eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen und alles allein machen zu wollen. Dabei verwies Franziskus auch auf die Corona-Pandemie. In ihr werde die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen auf eine harte Probe gestellt. Doch nur der Dialog führe zu Konfliktlösungen und dauerhaften Vorteilen für alle.

Anschließend spendete der Papst von der Loggia des Petersdoms den traditionellen Segen "Urbi et orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Pandemiebedingt war auf dem Petersplatz in diesem Jahr nur eine begrenzte Zahl von Gläubigen zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.