Papst Franziskus ernennt 20 neue Kardinäle

20 neue Kardinäle werden heute neu ernannt (Imago / Ulmer)

Unter ihnen sind der Erzbischof aus Singapur und der Apostolische Präfekt in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator. Ein Deutscher ist nicht dabei. Die Männer werden in der Regel wegen ihrer Verdienste in das Kardinalskollegium aufgenommen. Sind sie jünger als 80 Jahre, können sie am Konklave zur Wahl eines Papsts teilnehmen. Bei 16 der 20 ausgewählten Geistlichen ist dies der Fall.

Das heutige Datum gilt als ungewöhnlich. Üblicherweise finden Kardinalsernennungen im Februar, Juni oder November statt. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über den Gesundheitszustand des katholischen Kirchenoberhaupts gegeben. Die Zeremonie beginnt am Nachmittag im Petersdom.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.