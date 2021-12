Papst Franziskus leitet die Christmette im Petersdom (AFP / Filippo MONTEFORTE)

Das katholische Kirchenoberhaupt referierte in seiner Predigt zum Thema Ehrfurcht: Es sei die große Herausforderung von Weihnachten, Gott in der Kleinheit zu erkennen. Daher sei es sinnlos, der Größe nachzuweinen, die die Menschen nicht hätten. Wörtlich sagte der Papst: "Hören wir auf zu jammern und lassen wir ab von der Gier, die uns immer unbefriedigt lässt."

Weiter erklärte der 85-Jährige: "Gott offenbart sich, aber die Menschen verstehen ihn nicht", so Franziskus in seiner Predigt am Freitagabend. Zu Weihnachten sei alles umgekehrt. "Derjenige, der das Universum umspannt, muss im Arm getragen werden." Es sei die große Herausforderung von Weihnachten, Gott in der Kleinheit zu erkennen: "Gott steigt herab, und wir wollen auf das Podest klettern."

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.