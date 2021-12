Papst Franziskus leitet die Christmette im Petersdom (AFP / Filippo MONTEFORTE)

Die Christmette im Petersdom im Vatikan durfte lediglich von 1.500 Gläubigen besucht werden. Auf dem Petersplatz versammelten sich zudem einige Hundert Menschen vor Großbildschirmen. Papst Franziskus rief in seiner Predigt die Menschen zu Demut und Bescheidenheit auf.

In Bethlehem begannen die Weihnachtsfeierlichkeiten mit der traditionellen Prozession, angeführt durch den Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Pizzaballa. Weil Israel die Grenzen wegen der Pandemie geschlossen hat, waren auch Reisen in das Westjordanland nicht möglich.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, thematisierte die Corona-Beschränkungen: Er sagte in der Christmette in der Kapelle des Limburger Bischofshauses, wieder könnten die Menschen das Fest wegen der Pandemie nicht so gestalten, wie sie es gerne täten.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, plädierte in ihrem Heiligabend-Gottesdienst in Bielefeld für mehr Reden gegen Feindschaft und Abgrenzung. Dies gelte über die Kirche hinaus auch für Parlamente und den Familientisch.

