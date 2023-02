Papst-Reise in die Demokratische Republik Kongo (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)

Der Pontifex betete in der Hauptstadt Kinshasa für ein Ende der Gewalt auf dem afrikanischen Kontinent. Er ermunterte die Gläubigen - Zitat - "Missionare des Friedens" zu sein, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen und die Ränke des Hasses zu zerschlagen. Zur Messe kam eine der größten Menschenmenge zusammen, mit denen Franziskus je gefeiert hatte. In der Demokratischen Republik Kongo sind fast die Hälfte der rund 100 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner katholisch.

Bei seiner Reise in den Kongo und ab Freitag in den Südsudan will der Papst für Frieden und Nächstenliebe auf dem afrikanischen Kontinent werben.

