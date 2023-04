Der Papst auf dem Weg zur Palmsonntags-Messe. (Andrew Medichini / AP /dpa)

Er nahm dabei aber nicht an der traditionellen Prozession mit Palmzweigen zum Petersplatz teil, sondern wurde im Papamobil vorgefahren.

Franziskus war am Mittwoch mit einer Bronchitis in eine Klinik eingeliefert und gestern wieder entlassen worden. Er will nach Angaben des Vatikan auch die kirchlichen Feiern an den Ostertagen leiten.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.