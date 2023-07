Papst Franziskus fordert mehr Anstrengungen gegen den Klimaschutz. (Darko Vojinovic / AP / dpa / Darko Vojinovic)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte vor 20.000 Gläubigen in Rom, diese Herausforderung betreffe alle. Es gelte, das gemeinsame Haus zu schützen. Franziskus erwähnte dabei die jüngsten Überschwemmungen in Südkorea und das Drama Tausender Migranten, die seit Wochen in Wüstengebieten in Nordafrika festsitzen.

