Papst Franziskus hat vor wachsender Fremdenfeindlichkeit im Gewand des Populismus gewarnt.

"Manchmal höre ich Reden, die an Hitler von '34 erinnern", sagte er nach Angaben der offiziellen Internetseite Vaticannews auf dem Rückflug von seiner Reise in drei ostafrikanische Länder. Ausländerfeindlichkeit sei eine "Krankheit". Franziskus warnte vor einer Rückkehr des Phänomens vor allem in Europa. Er forderte zur Bekämpfung von Hass gegenüber Menschen aus anderen Ländern oder aus dem eigenen Land auf. Dies hätte in Teilen Afrikas wie Ruanda mit der Ablehnung Angehöriger anderer Stämme zu Tragödien geführt.