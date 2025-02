Papst Franziskus im Vatikan, kurz bevor er sich in die Gemelli-Klinik begab. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / ABACA)

Der Vatikan teilte mit, nach seiner Einlieferung in die Gemelli-Klinik in Rom sei der 88-Jährige von Spezialisten untersucht worden. Er habe leichtes Fieber und erhalte Medikamente, sein Zustand sei aber gut. Zunächst hatte es nur geheißen, Franziskus leide an einer Bronchitis. Am vergangenen Sonntag hatte der Papst eine Messe im Freien vorzeitig abbrechen müssen.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2013 ist es das vierte Mal, dass Franzikus sich in einem Krankenhaus behandeln lassen muss.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.