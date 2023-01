Papst Franziskus kommt zu seiner Afrika-Reise in Kinshasa im Kongo an. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Riccardo De Luca)

Er landete in der Hauptstadt Kinshasa, wo er von zahlreichen Gläubigen erwartet wurde. Der Papst soll zunächst von Präsident Tshisekedi empfangen werden und eine Rede vor Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft des afrikanischen Landes halten. Am Abend soll es eine Andacht am Flughafen geben. Morgen wird der Papst in Kinshasa eine Messe unter freiem Himmel halten, zu der rund eine Million Menschen erwartet werden.

Neben dem Kongo wird Franziskus im Rahmen seiner sechstägigen Afrika-Reise auch den Südsudan besuchen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.