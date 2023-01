Papst Franziskus besucht auf seiner Afrika-Reise auch in Demokratische Republik Kongo. (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Bei seiner Landung in der Hauptstadt Kinshasa wurde er am Nachmittag von Ministerpräsident Lukonde begrüßt. Anschließend sollte der Papst von Staatspräsident Tshisekedi an dessen Amtssitz empfangen werden und dort eine Rede vor Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft halten.

Morgen wird Franziskus in Kinshasa eine Messe unter freiem Himmel feiern, zu der mehr als eine Million Gläubige erwartet werden. Am Freitag reist er weiter in den Südsudan.

