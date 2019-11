Papst Franziskus in Japan

Papst Franziskus ist auf der zweiten Etappe seiner Asienreise in Japan eingetroffen.

Bei einer Zusammenkunft mit katholischen Bischöfen in Tokio sagte Franziskus, er wolle in Nagasaki und Hiroshima zu atomarer Abrüstung aufrufen. Zudem wolle er diejenigen Menschen treffen, die immer noch unter den Folgen des Atombombenabwurfs im August 1945 litten. Der Papst kommt auch mit Überlebenden der Fukushima-Katastrophe von 2011 zusammen, bei der ein Erdbeben einen Tsunami und einen Reaktorunfall ausgelöst hatte.



Gestern hatte das Kirchenoberhaupt Thailand besucht. Dort prangerte Franziskus den Menschenhandel und die daraus oft resultierende Zwangsarbeit und Prostitution an.