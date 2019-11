Papst Franziskus hat seine Asienreise mit einem Besuch in Japan fortgesetzt.

Bei einer Zusammenkunft mit katholischen Bischöfen in Tokio äußerte sich Franziskus besorgt über den Anstieg von Suiziden in Japan, Mobbing unter Jugendlichen und den Leistungsdruck in der Gesellschaft. Angesichts des Priestermangels sollten sich die Bischöfe stärker auf Familien stützen und die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen ansprechen, erklärte der Papst.



Gestern hatte das Kirchenoberhaupt Thailand besucht. Dort prangerte Franziskus den Menschenhandel und die daraus oft resultierende Zwangsarbeit und Prostitution an.