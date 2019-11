Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Japan den Gebrauch von Atomwaffen verurteilt.

Der Einsatz dieser Waffen sei ein "Verbrechen nicht nur gegen den Menschen und seine Würde, sondern auch gegen jede Zukunftsmöglichkeit", sagte der Papst in Hiroshima. Er verurteilte auch den Besitz von Atomwaffen als unmoralisch. "Wie können wir Frieden anbieten, wenn wir beständig die Drohung eines Atomkrieges als legitimes Mittel zur Konfliktlösung einsetzen?", fragte er.

"Nie wieder so viel Leid!"

Franziskus gedachte in Hiroshima der Toten des ersten Atombombenabwurfs im Zweiten Weltkrieg. "Aus diesem Abgrund des Schweigens hört man noch heute den lauten Schrei derer, die nicht mehr sind", sagte er bei einem Friedenstreffen in der japanischen Stadt. "Nie wieder so viel Leid!", mahnte das katholische Kirchenoberhaupt. Der Angriff habe für immer nicht nur die Geschichte Japans, sondern auch das Antlitz der Menschheit geprägt, sagte Franziskus. Daran zu erinnern sei ein moralischer Imperativ. Zuvor hatte der Papst Nagasaki besucht, wo 1945 die zweite Atombombe gefallen war.



In Hiroshima waren 1945 während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Menschen durch den Abwurf einer Atombombe durch die USA gestorben.